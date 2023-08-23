السلطات المصرية تتسلم 294 مهاجر غير شرعي بعد ترحيلهم طوعياً من ليبيا

تسلمت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء 294 مهاجر غير شرعي تم ترحيلهم طوعياً من ليبيا.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أنه تم ترحيل عدد من المهاجرين غير القانونيين طوعاً إلى بلدانهم من بين هؤلاء المهاجرين 294 شخص من الجنسية المصرية و192 من الجنسية النيجيرية بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم.

ووفق تصريحات وزير الداخلية بحكومة الدبيبة عماد مصطفى الطرابلسي، فإن عدد من المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم تم ضبطهم بالحدود الليبية التونسية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التونسي بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.