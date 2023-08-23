ضبط مواطن يتنكر في ملابس نسائية لارتكاب جرائم سرقة وسطو مسلح

تمكن مركز شرطة العروبة التابع لمديرية أمن بنغازي من ضبط شخص ليبي متنكر في زي نسائي “خمار” بعد قيامه بالسطو على صيدلية بمنطقة شبنة وسرقة مبلغ مالي والهاتف الخاص بالخدمات المصرفية.

وأرسلت دورية تابعة لقسم المرور والتراخيص إشارة لغرفة العمليات الرئيسية الأمنية بالمديرية مفادها خروج شخص من صيدلية بمنطقة شبنة مسرعاً ويرتدي ملابس نسائية وقام بنزع الخمار من على وجهه عند ركوبه لمركبته الآلية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة العروبة وتمكنوا من ضبط الشخص المطلوب والإنتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.م.ح من مواليد 1984 ليبي الجنسية وبسؤاله عن سبب ارتدائه للملابس النسائية قال إنه يرتديها لغرض التسول.

وبتفتيش إحدى الهواتف المحمولة التي عُثر عليه بحوزته وُجدت منشورات ومعاملات مصرفية خاصة بالصيدلية وبالضغط عليه اعترف بأنه كان قام بعملية سطو على صيدلية بمنطقة شبنة بواسطة سلاح أبيض وهدد الفتاة التي تعمل بالصيدلية.

وحضر مالك الصيدلية وبرفقته الفتاة التي تعمل بالصيدلية وأفادت في أقوالها بأن الشخص الذي تم ضبطه قام بالدخول إلى الصيدلية ويرتدي ملابس نسائية وقام بإطفاء جميع مفاتيح الكهرباء وأشهر في وجهها سلاحا أبيض وقام بأخذ هاتفها المحمول والهاتف الخاص بالصيدلية وومبلغ مالي وقدره 985 دينار ولاذ بالفرار .