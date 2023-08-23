نائب وزير الدفاع الروسي يبحث في بنغازي التعاون المشترك مع القيادة العامة

وصل نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف على رأس وفد عسكري رفيع إلى ليبيا، تلبية لدعوة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوفد وصل في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها إلى ليبيا، والتي تم إعدادها نتيجة للمحادثات الروسية – الليبية في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن، والمنتدى العسكري التقني“الجيش-2023″.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر خلال الزيارة مناقشة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى مسائل العمل المشترك الأخرى.