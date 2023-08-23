روسيا: توجد حاجة ملحة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي

ليبيا – رحب ممثل روسيا لدى مجلس الأمن بإنشاء اللجنة المالية العليا وإعلان توحيد المصرف المركزي.

ممثل روسيا لدى مجلس الأمن قال وفقاً لما نقلته شبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان إن إجراء الانتخابات من أهم المسائل في ليبيا ومن شأنها إنهاء الأوضاع المتردية فيها.

ودعا إلى مضاعفة الجهود الرامية لإنهاء الانقسام وعقد الانتخابات، مؤكداً أنه على المجتمع الدولي دعم الجهود الليبية لإجراء الانتخابات.

وتابع “ستدعم روسيا، بكل ما تملك، الأطراف الليبية لتحقيق تقدم في المسار السياسي في ليبيا”.

وأشار إلى أنه توجد حاجة ملحة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا.