بتوجيهات القائد العام.. اللواء 128المعزز يعمل على جمع مخلفات الحرب والألغام في الجنوب

الوطن| متابعات

باشر فصيل الهندسة العسكرية التابع للواء 128المعزز مهامه المكلف بها بجمع مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في أماكن متفرقة منمنطقة الجفرة العسكرية الواقعة في الجنوب الليبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، والتي نصت علىتأمين الوطن والحفاظ على سلامة وأمن المواطن.

وتمكن من جمع سبعة أطنان من المخلفات بأحجام وأنواع مختلفة؛ منها قواذف متوسطة وألغام فردية وقواذف الصاروخية الخاصة بالطائرات،حيث قاموا بإعدامها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

ولازالت جهود وحدات اللواء 128المعزز بمختلف اختصاصاتها مستمرة في تأمين المناطق المسند إليها حمايتها والحفاظ على حياة وأمنالمواطنين من أي خطر يهدد سلامتهم.