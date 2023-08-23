الجوصمي: مياه الأمطار غمرت زليتن ما تسبب في تعطيل جميع المصالح العامة والخاصة

قرر المتحدث باسم المجلس البلدي زليتن اسماعيل الجوصمي، إغلاق الطرق إلى جانب التنسيق مع شركات خاصة للمشاركة في جهود شفط مياه الأمطار، بعد غرق البلدية بسبب الأمطار يشكو قلة الإمكانيات، رغم إنفاق حكومة الدبيبة مُنتهية الولاية 2.5 مليار دينار على التنمية منذ مطلع العام 2023.

وأضاف أن شركة المياه والصرف الصحي في المدينة تواجه تحديات بسبب قلة الإمكانيات، حيث تمتلك أربع سيارات فقط لشفط المياه، كما أن البلدية أطلقت نداء استغاثة لهيئات المجتمع المدني، مثل الهلال الأحمر والكشافة والمرشدات، لتقديم الدعم في جهود شفط مياه الأمطار.