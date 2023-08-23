ليبيا الان

سفير الاتحاد الأوروبي: من المهم ضمان الشفافية والتوزيع العادل لإيرادات النفط

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد سفير الاتحاد الأوروبي ساباديل جوزيه ضرورة ضمان الشفافية والتوزيع العادل لإيرادات النفط في ليبيا.

وقال ساباديل في تغريدة عبر “تويتر”: “تشرفت باستقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لي لأودعه قبل انتهاء مهامي كسفير للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وشكرته على دعمه الكامل”.
وأضاف: “جددت ثقتنا بالدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي في تحقيق السلام المستدام في ليبيا”.

وأشار إلى أن اللجنة المالية العليا فرصة ممتازة لجعل الاقتصاد محركا للسلام، وسيكون من المهم ضمان الشفافية والتوزيع العادل لإيرادات النفط.

 

الوسوم

النفط ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك