سفير الاتحاد الأوروبي: من المهم ضمان الشفافية والتوزيع العادل لإيرادات النفط

أكد سفير الاتحاد الأوروبي ساباديل جوزيه ضرورة ضمان الشفافية والتوزيع العادل لإيرادات النفط في ليبيا.

وقال ساباديل في تغريدة عبر “تويتر”: “تشرفت باستقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لي لأودعه قبل انتهاء مهامي كسفير للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وشكرته على دعمه الكامل”.

وأضاف: “جددت ثقتنا بالدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي في تحقيق السلام المستدام في ليبيا”.

وأشار إلى أن اللجنة المالية العليا فرصة ممتازة لجعل الاقتصاد محركا للسلام، وسيكون من المهم ضمان الشفافية والتوزيع العادل لإيرادات النفط.