بنغازي: إستئناف تنفيذ خط مياه بعد توقف اكثر من 12 عام

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأربعاء،في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك”، استئناف العمل على خط إمداد مائي، يقع في حقل بنينا، الواقع شرقي مدينة بنغازي، بعد توقف دام لأكثر من 12 عامًا.

وأشارت البلدية إلى أن مسار الخط يمر بمحاذة إمتداد شارع الوحدة العربية “شارع عشرين”،مؤكدة إن المشروع يُساهم في زيادة التدفق المائي لمدينة بنغازي.

والخط الذي يبلغ قطره 1200 ملم،من تنفيذ ائتلاف شركة أشغال تونس وشركة أشغال بنغازي وبإشراف مكتب بنغازي بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.