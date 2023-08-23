السايح يبحث مع النويري التحديات التي تواجه مفوضية الانتخابات فيما يتعلق بالتحضير للانتخابات

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، الثلاثاء،النائب الأول لرئيس مجلس النّواب فوزي النويري.

وبحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات يأتي اللقاء في إطار الاطلاع على جاهزية المفوضية ومدى الاستعدادات التي اتخذت بشأن التحضير لتنفيذ الاستحقاقات القادمة وسبل تذليل كافة الصعوبات أمام المفوضية للإيفاء بمهامها.

وبحث اللقاء التحديات التي تواجه المفوضية عملياً وفنياً فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة اتجاه التحضير للانتخابات العامة وانتخابات المجالس البلدية.