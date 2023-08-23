“أرحومة” يؤكد على دعمه للمركز الليبي الصيني كاحد روافد التدريب والتأهيل   

الوطن| متابعات

استقبل وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية عبدالله الشارف أرحومة صباح اليوم الأربعاء بمكتبة بديوان الوزارة بمدينة سرت مدير المركز الليبي الصيني للتدريب لبيب الرملي

وقدم مدير المركز خلال اللقاء لأرحومة أخر المستجدات الإدارية والمالية المتعلقة بتفعيل العمل بالمركز خلال المدة القريبة القادمة للبدء في البرنامج التدريبي وفق الخطة المعتمدة من وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل بعد توقفه عن العمل منذ العام 2011 م .

واستعراض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبرامج التدريبية وفق المعايير الدولية والتي بموجبها يتحصل المتدرب والباحث عن العمل على شهادة دولية تمكنه من العمل بالداخل والخارج .

وبحث آفاق التعاون مع الجهات العامة والخاصة بخصوص البرامج التدريبية وفق احتياجات سوق العمل وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب وفق المتطلبات الحالية لسوق العمل ، بالإضافة لإمكانية مشاركة المركز في المؤتمرات والندوات الدولية للتعريف بالمركز والأهداف التي أنشئ من أجلها والرسالة التي يقوم بتنفيذها ليكون رافداً هاماً من روافد التدريب والتأهيل بليبيا .

من جهته أكد أرحومة على دعم الوزارة للمركز من خلال مطالبتها لرئاسة الوزراء بتوفير الإحتياجات لمكاتب العمل والتأهيل والجهات التابعة للوزارة وسيكون للمركز جزء كبير من الدعم .

وأضاف أنه سيبذل قصار جهده لإعادة تفعيل المركز ليكون من المراكز الهامة والمتقدمة على مستوى ليبيا .