علي العابد يبحث مع مصلحة الجوازات استمرار حملات التفتيش على العمالة الوافدة

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي العابد الرضا، اليوم الأربعاء، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، تنسيق آليات العمل المشترك بين الوزارة والمصلحة، لتطوير الإجراءات في منح أذونات الاستخدام، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع، على استمرار التعاون بين إدارتي التفتيش العمالي ومباحث الجوازات في استمرار الحملات التفتيشية في كل المناطق.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة التشديد على المنافذ خصوصا الجوية لتنظيم دخول وخروج العمالة الأجنبية، والتأكيد على أن يكون تسجيل دخول العمالة الوافدة عبر منصة وافد الرقمية.