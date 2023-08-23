الشؤون الاجتماعية تُعلن إيداع منحة الربع الثالث للزوجة والأولاد في حسابها

العنوان-طرابلس

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ، اليوم الأربعاء، إيداع القيمة المالية للربع الثالث من منحة الزوجة والأولاد في حساب الوزارة، وذلك تمهيدًا لصرفها إلى مستحقيها في أقرب وقت.

ونقلت الوزارة عن الوزيرة وفاء الكيلاني، قولها : “إن وزارة الشؤون الاجتماعية شرعت في البدء في اتخاذ الإجراءات بالخصوص”.

وقالت الوزارة إنه جرى تخصيص القيمة المالية (الربع الثالث) المخصص لمنحة الزوجة والأولاد ليجري إيداعها في حساب الوزارة لتتمكن من إيصالها للمستفيدين في القريب العاجل.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ودعمه المتواصل لعودة الحياة في القوانين المتعلقة بدعم الأسر الليبية في جميع ربوع الوطن للعام الثالث على التوالي.