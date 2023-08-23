المشير حفتر يشدد على ضرورة تسخير كافة الموارد والإمكانيات لتحقق التطور والازدهار بكامل التراب الليبي

ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر في مقرّ القيادة العامة – بنغازي وفداً من مشايخ وأعيان وأساتذة الجامعات وطلبة ورؤساء الاتحادات الطلابية بالمنطقة الغربية.

المشير حفتر أثنى بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة على مبادرة هذا الوفد لما تحمله من شجاعة وطنية ترسخ دور الشباب وأهمية جهودهم المبذولة لخدمة الوطن في هذه المرحلة الحرجة وسعيهم المتواصل لرفع اسم ليبيا بين دول العالم.

كما أكد على الروابط الأخوية المتأصلة بين أبناء الشعب الواحد واستمرار ترابطها في السراء والضراء،مشدّدا على ضرورة تسخير كافة الموارد والإمكانيات التي تحقق التطور والازدهار والسلام في كامل التراب الليبي.