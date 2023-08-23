مصرف ليبيا المركزي يطلق مشروع “أيسر” لتسريع تسييل مرتبات الموظفين

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء، عن إطلاق أولى التجارب العملية بمشروع “أيسر” الذي يُعنى بتسريع تسييل مرتبات القطاع العام في حسابات الموظفين، والذي يأتي في إطار استراتيجية المصرف لتحسين قطاع الدفع الإلكتروني.

وأوضح المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه تم إجراء أول اختبار حقيقي وناجح لعملية تسييل المرتبات عن طريق منظومة الحوالات المباشرة (ACH) بمصرف الجمهورية والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بإشراف ومتابعة مصرف ليبيا المركزي عبر منظومة (ACH).

وأشار إلى أن مشروع “أيسر” سهل عملية تسييل المرتبات في يوم واحد عوضاً عن الحوافظ اليدوية التي تأخذ عدة أيام وقد تصل إلى عدة أسابيع.

وأكد المكتب الإعلامي أن مصرف ليبيا المركزي سيواصل عبر فريق عمل مشروع “أيسر” في التواصل مع الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى لمتابعة تنفيذ المشروع واستكمال مراحله ليشمل كافة القطاعات والجهات والمؤسسات التابعة لها الممولة من الخزانة العامة.

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