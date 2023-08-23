نائبة السفير البريطاني: مستعدون لدعم مصلحة المطارات والمشاركة في مشاريع البنية التحتية

استقبل رئيس مصلحة المطارات “محمد بيت المال” اليوم الأربعاء، “كاثرين وايلد” نائبة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الطيران.

وناقش الطرفان خلال اللقاء إمكانية مشاركة الشركات البريطانية في تنفيذ المشاريع التي يتم طرحها من طرف المصلحة بالأخص مشاريع إنشاء وتجهيز المطارات والبنية التحتية.

كذلك تم التطرق لأوجه الدعم التي يمكن أن تقدمه سفارة المملكة المتحدة لمصلحة المطارات في المجالات الفنية والتدريب وتطوير الكوادر البشرية، والدور الذي يمكن أن تلعبه السفارة لمشاركة وفود رسمية من المصلحة في المؤتمرات والمعارض والملتقيات التي تقام في المملكة المتحدة من حين إلى آخر ذات العلاقة بصناعة المطارات.

وأعربت نائبة السفير عن استعدادها التام للمساعدة ودعم مصلحة المطارات وأنها ستقوم بالتنسيق مع عدد من الشركات الرائدة والمصنعين البريطانيين لزيارة ليبيا خلال الفترة القادمة للإجتماع مع المصلحة للتعريف عن نشاطاتهم ومنتجاتهم .