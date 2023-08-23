ليبيا الان

باتيلي: قوانين الانتخابات الليبية المقترحة من لجنة 6+6 تحتاج إلى تعديل

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنه لا يمكن تحديد موعد انطلاق الانتخابات الليبية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن لجنة (6+6) بعض مشاريع القوانين، لكنها تراجع الآن من قبل مجلسي النواب والدولة.

وأضاف باتيلي، في مؤتمر صحفي عقده عقب تقديم إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا أمس الثلاثاء، أنه ابتداء من تاريخ مصادقة مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات سيجري تحديد موعد الانتخابات من قبل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، لافتاً إلى أن البعثة الأممية تشجع ذلك وتقدم الدعم الفني من أجل تطبيق تلك القوانين.

وأشار المبعوث الأممي إلى هناك بعض أوجه القصور والتناقض، وبعض الصعوبات القانونية أمام تطبيق هذه القوانين الانتخابية، مضيفاً رأت البعثة الأممية وعدد آخر من الفاعلين تعديل وضبط تلك القوانين حتى تصبح قابلة للتطبيق، وقد أبدت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بعض الملاحظات على تلك القوانين.

دعا المبعوث الأممي باتيلي، إلى إعادة النظر في أوجه القصور في الصعوبات التقنية وجعل قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ بشكل سريع، حتى يجري عقد الانتخابات بشكل حر ونزيه وشفاف.

Trending

دبيبة: توحيد مصرف ليبيا المركزي سيساهم في تحقيق الاستدامة المالية
Trending

وزارة الداخلية الليبية: رحلنا 486 مهاجراً لبلدانهم طوعياً وسنرحل 332 آخرين قريباً






المقال السابق“الحويج” يناقش مع مدير المجلس الوطني للتطوير تنفيذ قانون التأمين الصحي لليبيين
المقال التالىليبيا.. وزارة الشؤون الاجتماعية تجهز لصرف الربع الثالث من منحة الزوجة والأولاد


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك