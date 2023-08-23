باتيلي: قوانين الانتخابات الليبية المقترحة من لجنة 6+6 تحتاج إلى تعديل

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنه لا يمكن تحديد موعد انطلاق الانتخابات الليبية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن لجنة (6+6) بعض مشاريع القوانين، لكنها تراجع الآن من قبل مجلسي النواب والدولة.

وأضاف باتيلي، في مؤتمر صحفي عقده عقب تقديم إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا أمس الثلاثاء، أنه ابتداء من تاريخ مصادقة مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات سيجري تحديد موعد الانتخابات من قبل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، لافتاً إلى أن البعثة الأممية تشجع ذلك وتقدم الدعم الفني من أجل تطبيق تلك القوانين.

وأشار المبعوث الأممي إلى هناك بعض أوجه القصور والتناقض، وبعض الصعوبات القانونية أمام تطبيق هذه القوانين الانتخابية، مضيفاً رأت البعثة الأممية وعدد آخر من الفاعلين تعديل وضبط تلك القوانين حتى تصبح قابلة للتطبيق، وقد أبدت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بعض الملاحظات على تلك القوانين.

دعا المبعوث الأممي باتيلي، إلى إعادة النظر في أوجه القصور في الصعوبات التقنية وجعل قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ بشكل سريع، حتى يجري عقد الانتخابات بشكل حر ونزيه وشفاف.

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