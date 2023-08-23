“الدبيبة” يتابع خطة تطوير المؤسسات الإعلامية التابعة لمجلس الوزراء

الوطن| متابعات

تابع رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة خطة تطوير المؤسسات الإعلامية التابعة لمجلس الوزراء، وفقاً للخطة المقترحة من اللجنةالمشكلة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام والصعوبات المالية التي تواجه تطوير الإعلام الحكومي ومؤسساته، رفقة وزير الدولة للاتصال والشؤونالسياسية وليد اللافي ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي.

واستعرض اللافي في الاجتماع ما أنجز من الخطة حتى الوقت الراهن، والتحديات التي تواجه تنفيذها واستمرارها، بالإضافة إلىالخطوات العملية التي تم اتخاذها لتطوير واجهات الإعلام الحكومي وقنواته والذي شمل تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المكثفة بهدفالرفع من جودة الأداء المقدم، بالإضافة إلى النقلة التطويرية التي شهدها قطاع الإعلام الحكومي.

واستعرض الحاضرون الخطط التطويرية لمؤسساتهم، وما يتطلبه ذلك من دعم من الدبيبة وتجاوز المعوقات المالية، وضمان سير الإجراءاتالتعاقدية وفقاً للاشتراطات الفنية والقيم المناسبة، لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الدبيبة أهمية استمرار العمل بالخطة الموضوعة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام وتأسيسيه، وتوفير كل الموارد اللازمة، منوها إلى ما توليهحكومة الوحدة الوطنية من اهتمام لقطاع الإعلام كونه جزء لا يتجزأ من عملية التنمية والتطوير التي تسعى الحكومة لتعزيزها على مختلفالمستويات.

وكان الدبيبة قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام تُعنى بإصلاح وتطوير القطاع عبر عقد حوارات موسعة مع كافةالمهتمين بالمجال الإعلامي في ليبيا ومنظمات المجتمع المدني لاعتماد الإجراءات الإصلاحية اللازمة في قطاع الإعلام.