الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية: طائرة قائد فاغنر تحطمت بـ10 أشخاص جميعهم تفحموا

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال موسكو، في حين تضاربت الأنباء بشأن وجود قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين على متنها.

فيما أكدت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية، في بيان، أن اسم زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوزين كان مُدرجًا على قائمة ركاب الطائرة الخاصة المملوكة للمجموعة التي تحطمت بين موسكو و سان بطرسبرغ.

وأضافت الوكالة أنه تم فتح تحقيق في حادث تحطم الطائرة الذي وقع بمنطقة تفير هذا المساء.، وكان من بين القتلى ديميتري أوتكين الذراع اليمني لزعيم فاغنر.

وكان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة المنكوبة من طراز إمبراير؛ سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم، ونظرًا لأن جثث القتلى محترقة بشدة، فسيتم اعتبار جميع ركاب الطائرة المحطمة في عداد المفقودين حتى يتم تحديد الحمض النووي.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريغوجين زعيم مجموعة فاغنر كان على قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت، وذكر موقع ريدوفكا الروسي أنه من المحتمل أن يكون بريغوجين قد سجل اسمه فقط ضمن ركاب الطائرة لأسباب أمنية واستقل طائرة أخرى.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن الطائرة التي تحطمت كانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبورغ، وأعلنت فتح تحقيق في ملابسات تحطمها.

وذكرت قناة “آر بي سي” الروسية أن الطائرة التي تحطمت في منطقة تفير (شمال موسكو) مملوكة ليفغيني بريغوجين، وفي المقابل، قال موقع ريدوفكا الروسي إن طائرة ثانية مرتبطة بقائد فاغنر هبطت في مطار استوفيفا في مقاطعة موسكو.

وقالت وكالة نوفوستي الروسية – نقلا عن خدمات الطوارئ- إنه تم العثور على 8 جثث في موقع تحطم الطائرة، في حين أن الطائرة كانت تقل ١٠ أشخاص بينهم 7 ركاب و3 من أفراد الطاقم.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن قناة تليغرام المرتبطة بفاغنر أن معلومات أولية تشير إلى أن دفاعات جوية أسقطت الطائرة شمال موسكو.

وفي ردود الفعل الأولية، قال سيرغي ماركوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السابق إن مقتل بريغوجين يعد الإنجاز الرئيسي لأوكرانيا “وجميع أعداء روسيا سيفرحون”.