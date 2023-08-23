الرئاسي يعلن موعد انطلاق أولى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، “انطلاق اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية الأحد المقبل في مدينة البيضا شرقي ليبيا”.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوي وهيبة، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن “اللجنة التأسيسية ستناقش التحضيرات تمهيدا لانعقاد مؤتمر المصالحة الجامع الذي سيضمن مشاركة كل المكونات الليبية من مختلف المناطق والمؤسسات والشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية”.

وأكدت وهيبة أن “مشاركة مستشار الاتحاد الأفريقي المكلف بملف المصالحة الليبية من الاتحاد الأفريقي وسفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا”.

واستضافت الكونغو، في يوليو/ تموز الماضي، اجتماعات بشأن “المصالحة الوطنية”، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.

وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

كما كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، في فبراير/ شباط الماضي، أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد الأفريقي، التي استمرت يومين حينها: “لقد التقينا مع مختلف الأطراف، ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني”.