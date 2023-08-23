غوقة: ربما يتم المزج بين حكومتي الدبيبة وحماد لتشكيل حكومة جديدة

اعتبر نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، أن عبدالله باثيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا لم يأت بأي جديد في إحاطته الأخيرة التي قدمها إلى مجلس الأمن حتى وإن تحدث عن حكومة جديدة.

وقال “باثيلي”، في تصريحات صحفية، إنه أثار في إحاطته وجوب تشكيل حكومة مؤقتة واحدة للإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة هي إحدى القضايا الخلافية الأربعة التي تحدث عنها باثيلي في إحاطته السابقة.

وأضاف، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت صراحة خلال الجلسة دعمها حكومة تصريف أعمال جديدة، وربما يتم المزج بين حكومة الدبيبة وحكومة حماد لتشكيل حكومة تصريف الأعمال.

وتابع، “أن البعثة الأممية تقود مسارًا واحدًا للحل في ليبيا وليس هناك أي مسار آخر للحل، وأن الحل في ليبيا تقوده البعثة الأممية حتى وإن تحدث البعض على ملكية الأطراف الليبية فهذا غير واقعي”.