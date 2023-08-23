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الرئاسي: اللافي بحث مع محمود حمزة والنمروش وبن رجب الإنجازات العسكرية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد النائب بالمجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي عبد الله اللافي اجتماعاً لبحث الأوضاع في المنطقة العسكرية طرابلس والساحل الغربي.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اجتماع اللافي اليوم الأربعاء بكل من آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء دكتور صلاح الدين النمروش، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد القادر منصور، وآمر اللواء 444 قتال عقيد محمود حمزة، وآمر اللواء 52 مشاة، مقدم محمود بن رجب.

وبحسب البيان، تناول الاجتماع الأحداث والمواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة خلال الأسبوع الماضي، ووضع آلية حلول جذرية لعدم تكرارها، والحفاظ على كل المنجزات التي تحققت في فترة تولى المجلس الرئاسي الليبي مهامه، على صعيد الأمن والاستقرار، والمصالحة الوطنية.

كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني، وسير العمل في المناطق العسكرية، وسبل تنظيمها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.

 

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صحيفة الساعة 24

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