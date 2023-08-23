“اللافي” يعقد اجتماعاً لبحث الأوضاع في المنطقة العسكرية طرابلس والساحل الغربي

طرابلس 23 أغسطس 2023 (وال) ـ عقد النائب بالمجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي “عبد الله اللافي” ، اجتماعاً لبحث الأوضاع في المنطقة العسكرية طرابلس والساحل الغربي.

قد ضم الاجتماع الذي انعقد اليوم الأربعاء كلا من: آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء دكتور “صلاح الدين النمروش”، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء “عبد القادر منصور”، وآمر اللواء 444 قتال عقيد “محمود حمزة”، وآمر اللواء 52 مشاة، مقدم “محمود بن رجب”.

و تناول الاجتماع، الأحداث والمواجهات المسلحة، التي شهدتها العاصمة خلال الأسبوع الماضي، ووضع آلية حلول جذرية لعدم تكرارها، والحفاظ على كل المنجزات التي تحققت في فترة تولي المجلس الرئاسي الليبي مهامه، على صعيد الأمن والاستقرار، والمصالحة الوطنية.

كما استعرض الاجتماع، آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني، وسير العمل في المناطق العسكرية، وسبل تنظيمها، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها. (وال ـ طرابلس)

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