تقرير أوروبي: استمرار الاشتباكات في ليبيا يهدد دائما بعدم الاستقرار

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، الثلاثاء، إن استقرار ليبيا معرض لخطر أكبر في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات ووسط الاضطرابات في السودان والنيجر المجاورتين.

وأضاف عبد الله باثيلي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الانقسامات السياسية في ليبيا “محفوفة بمخاطر العنف والتفكك للدول”. حاثا الفصائل المتنافسة في البلاد على حل جميع القضايا المتعلقة بالانتخابات حتى يمكن إجراء التصويت الذي طال انتظاره.

كما قال: “من الضروري استعادة الاستقرار في ليبيا، للحفاظ على الأمن الإقليمي”. “بدون اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وشفافة في جميع أنحاء ليبيا، فإن الوضع سوف يزداد سوءا ويسبب المزيد من المعاناة للشعب الليبي.”

وسقطت ليبيا في حالة من الفوضى بعد أن أطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي بالدكتاتور معمر القذافي وقتلته في عام 2011. وانقسمت البلاد في الفوضى التي تلت ذلك، مع حكومات متنافسة في الشرق والغرب مدعومة بمليشيات مارقة وحكومات أجنبية.

وتنبع الأزمة السياسية الحالية في البلاد من الفشل في إجراء الانتخابات كما كان مقررا في 24 ديسمبر 2021، ورفض رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة – الذي قاد حكومة انتقالية في العاصمة طرابلس – التنحي. ورداً على ذلك، قام البرلمان الليبي المتمركز في الشرق بتعيين رئيس وزراء منافس، فتحي باشاغا، لكنه أوقفه عن العمل في مايو/أيار.

وأعرب باتيلي عن أمله في أن يتم الانتهاء من المناقشات حول تعديل مشاريع قوانين الانتخابات لمعالجة الثغرات والتناقضات والصعوبات الفنية في الأسابيع المقبلة. وتعمل الأمم المتحدة مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بشأن القضايا المتعلقة بالحكومة الجديدة ولضمان الأمن وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين في الانتخابات.

وقال باتيلي للصحفيين بعد ذلك: “أنا متفائل”. “لا أستطيع في هذه المرحلة تحديد موعد. بالطبع، تصورنا أن الانتخابات ستجرى في عام 2023 ولكن المهم هو أن هذا الاتفاق يمكن أن يصبح حقيقة واقعة.

وأخبر المجلس أن الاستقرار الهش في طرابلس قد تحطم في الفترة من 14 إلى 15 أغسطس بسبب الاشتباكات المسلحة العنيفة بين الميليشيات المتناحرة في المدينة، والتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 55 شخصًا وإصابة أكثر من 100، بما في ذلك عدد غير محدد من المدنيين.

وأشار أيضًا إلى القتال الذي دار هذا الشهر بين “عناصر مسلحة” متمركزة في جنوب ليبيا والقوات الحكومية في منطقة تيبستي المجاورة لتشاد باعتباره سببًا آخر يجعل الانقسامات السياسية في ليبيا “محفوفة بمخاطر العنف والتفكك للدول”.

وأدانت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد القتال بين المليشيات في طرابلس وقالت إن عدم الاستقرار في السودان والنيجر قد يتطور إلى أعمال عنف أوسع نطاقا. وقالت إن الشعب الليبي مستعد للتسوية والاستقرار.

وقالت أيضًا إن الولايات المتحدة ستواصل “تسليط الضوء على التأثير الخبيث لمجموعة فاغنر في ليبيا وعبر إفريقيا”.

وقال باتيلي إن حدود ليبيا مع السودان مفتوحة أمام الجماعات المسلحة والمرتزقة وزعماء العصابات الذين يتعاملون في الهجرة غير الشرعية والتعدين غير القانوني وتهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية. لكنه قال إنه حتى الآن لم يكن هناك تدفق كبير للاجئين السودانيين إلى ليبيا.

أما بالنسبة للنيجر، فذكر باثيلي، إنها، مثل دول أخرى في منطقة الساحل الإفريقي، تأثرت بالأزمة في ليبيا. وانضم بعض النيجيريين إلى المرتزقة في ليبيا، وتنشط عناصر مسلحة في النيجر على طول الحدود.

وأشار أنه إذا انقسم جيش النيجر، فإن “زعزعة استقرار النيجر سيكون لها بلا شك عواقب على ليبيا، والعكس صحيح”.

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