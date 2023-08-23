طرابلس 23 أغسطس 2023 (وال) ـ استعرض رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، جلال عثمان،خطة الهيئة الاستراتيجية، والتحديات التي تواجهها؛ وكان ذلك في الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة رفقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي . وكان من بين الحضور أيضا كل من: رئيس شبكة راديو […]

ظهرت المقالة الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي تطرح خططها والتحديات التي تواجهها في اجتماع حكومي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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