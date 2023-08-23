الدبيبة يشرف على توقيع اتفاقية لتخصيص مساحة إضافية لصالح ميناء الخمس البحري

ليبيا – وقع وزير المواصلات في حكومة تصريف الأعمال محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد، اتفاقية بتخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس، تضاف لميناء الخمس البحري، تقدر بنحو 4.7 هكتارات، وإضافة رصيفين 11 و12 للميناء،وذلك بإشراف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

الدبيبة فند عقب توقيع الاتفاقية،بحسب منصة “حكومتنا” الأخبار المتداولة بشأن تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية، مؤكدا أن حكومة لن تفرط في شبر واحد من الأرض الليبية.