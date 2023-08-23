الامن يلاحق شاحنة عقب انقطاع الكهرباء على منطقة في بنغازي

عثر “مركز شرطة النواقية” بمديرية أمن بنغازي على أسلاك كهربائية مُلقاة داخل مخطط اثناء انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الطلحية في ساعات الصباح الأولى .

وعُقب إنقطاع التيار الكهربائي على منطقة الطلحية فجراً وتم إبلاغ السيد رئيس المركز لواء عبد المنعم الدرسي الذي أصدر تعليماته بإنتقال الدوريات التابعة للمركز وتمشيط المنطقة بالكامل وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات رائد سالم قادير تم خروج الدوريات التابعة للمركز وبرفقتهم أعضاء التحريات.

وتم تمشيط المنطقة وعند دخول أعضاء التحريات لإحدى المخططات شاهدوا أسلاك كهربائية نحاسية مُلقاةً على الأرض وتم وضعها في الدورية التابعة للمركز وعند خروجهم من المخطط افادهم أحد المواطنين بأن شاحنة بيضاء اللون خرجت مُسرعة عند انقطاع التيار الكهربائي .

وتم نقل الاسلاك الكهربائية إلى المركز ولازال البحث مُستمراً عن الشاحنة سالفة الذكر …