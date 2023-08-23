الدبيبة واللافي يبحثان خطة تطوير مؤسسات الإعلام الحكومي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا برفقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” ووزير المالية “محمد الشهوبي”، لبحث خطة تطوير المؤسسات الإعلامية التابعة للحكومة.

وناقش الاجتماع الخطة المقترحة من اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام والصعوبات المالية التي تواجه تطوير الإعلام الحكومي ومؤسساته.

واستعرض اللافي ما أنجز من الخطة حتى الوقت الراهن، والتحديات التي تواجه تنفيذها واستمرارها، بالإضافة إلى الخطوات العملية التي تم اتخاذها لتطوير واجهات الإعلام الحكومي وقنواته والذي شمل تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المكثفة بهدف الرفع من جودة الأداء المقدم، بالإضافة إلى النقلة التطويرية التي شهدها قطاع الإعلام الحكومي.

كما استعرض الحاضرون الخطط التطويرية لمؤسساتهم، وما يتطلبه ذلك من دعم من الدبيبة وتجاوز المعوقات المالية، وضمان سير الإجراءات التعاقدية وفقاً للاشتراطات الفنية والقيم المناسبة، لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الدبيبة أهمية استمرار العمل بالخطة الموضوعة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام وتأسيسيه، وتوفير كل الموارد اللازمة، منوهاً إلى ما تُوليه حكومة الوحدة الوطنية من اهتمام لقطاع الإعلام كونه جزء لا يتجزأ من عملية التنمية والتطوير التي تسعى الحكومة لتعزيزها على مختلف المستويات.

وحضر الاجتماع كل من رئيس شبكة راديو وتلفزيون الوطنية “عواطف الطشاني” ورئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي “جلال عثمان” ومدير عام صندوق دعم الإعلاميين “علي عاشور” ورئيس مصلحة الفضاء السمعي “زكريا اللبيب” ومدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي “أحمد الفيتوري”، ومدير مدينة طرابلس الإعلامية “مروان تنتون”.

وكان عبدالحميد الدبيبة قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام تُعنى بإصلاح وتطوير القطاع عبر عقد حوارات موسعة مع كافة المهتمين بالمجال الإعلامي في ليبيا ومنظمات المجتمع المدني لاعتماد الإجراءات الإصلاحية اللّازمة في قطاع الإعلام.