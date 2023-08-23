المجلس الرئاسي يبحث وضع آلية لضمان عدم تكرار اشتباكات طرابلس

عقد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، اجتماع لبحث الأوضاع في المنطقة العسكرية طرابلس والساحل الغربي.

وحضر كل من، آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، صلاح الدين النمروش، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس عبد القادر منصور، وآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة، وآمر اللواء 52 مشاة، محمود بن رجب.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع تناول الأحداث والمواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة خلال الأسبوع الماضي، ووضع آلية حلول جذرية لعدم تكرارها، والحفاظ على كل المنجزات التي تحققت في فترة تولى المجلس الرئاسي الليبي مهامه، على صعيد الأمن والاستقرار، والمصالحة الوطنية.

كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني، وسير العمل في المناطق العسكرية، وسبل تنظيمها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.

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