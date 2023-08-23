غوقة: باتيلي لم يأت بأي جديد في إحاطته الأخيرة

الوطن| رصد

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الأسبق عبد الحفيظ غوقة، إن باتيلي لم يأت بأي جديد في إحاطته الأخيرة حتى وإن تحدث عن حكومة جديدة.

وأضاف غوقة أن باتيلي أثار في إحاطته وجوب تشكيل حكومة مؤقتة واحدة للإشراف على الانتخابات.

وتابع أن تشكيل الحكومة الجديدة هي إحدى القضايا الخلافية الأربعة التي تحدث عنها باتيلي في إحاطته السابقة.

وذكر غوقة أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت خلال الجلسة دعمها حكومة تصريف أعمال جديدة.

ويرى أنه ربما يتم المزج بين حكومة الدبيبة وحكومة حماد لتشكيل حكومة تصريف الأعمال.

وبين غوقة أن البعثة الأممية تقود مسارًا واحدًا للحل في ليبيا وليس هناك أي سار آخر للحل.

وأشار إلى أن الحل في ليبيا تقوده البعثة الأممية حتى وإن تحدث البعض على ملكية الأطراف الليبية فهذا غير واقعي.