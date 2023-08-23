وفد عسكري روسي يزور ليبيا ويعقد اجتماعا

بنغازي 23 أغسطس 2023 (وال) ـ قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان له ،إن نائب وزير الدفاع الروسي عقد فور وصوله اجتماعاً فنياً مع رؤساء الأركان النوعية وبعض الإدارات الفنية وكان ذلك بحضور مدير مكتب القائد العام للجيش الوطني الليبي.

وأضاف المسماري، أن الاجتماع جاء للتباحث في أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين، حسب احتياجات التدريب والتأهيل والصيانة للأسلحة والمعدات الروسية التي تمتلكها القيادة العامة، والتي تعد العمود الفقري لتسليح الجيش الوطني الليبي.

يذكر أن نائب وزير الدفاع لدولة روسيا الاتحادية “يونس بيك يوفقورف”، والوفد المرافق له قد وصلوا أمس الثلاثاء، وذلك في زيارة رسمية لمدينة بنغازي، وكان في استقبالهم رئيس أركان القوات البرية وعدد من قيادات القوات بالجيش الوطني الليبي.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود،حسب قول اللواء أحمد المسماري. (وال ـ بنغازي)

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