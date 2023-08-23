السنوسي الحليق: باتيلي حصل على ضوء أخضر لتشكيل حكومة جديدة بليبيا

قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا السنوسي الحليق، إن دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بتشكيل حكومة موحدة جديدة لاقت ترحيباً وإجماعاً من الليبيين.

وأضاف الحليق، في تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور” اليوم الأربعاء، أن عبد الله باتيلي حصل على ضوء أخضر من مجلس الأمن بشأن تشكيل حكومة جديدة موحدة بدلاً من حكومة الوحدة وهذه خطوة جيدة.

وأشار إلى أنه لا يوجد حل لإجراء الانتخابات الآن في ظل الانقسام الحالي ووجود حكومتين واحدة في الغرب وأخرى في الشرق، فمن الضروري أن يكون هناك حكومة واحده بإشراف واحد وأن يكون هناك جسم متوافق عليه يوحد المنطقة الشرقية والغربية في إدارة واحده لمتابعة الانتخابات لتأمينها والإشراف ويجب أن يكون هناك أيضاً إشراف من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على الانتخابات لما له رؤية كبيرة بشأن ليبيا.

وحول عمل اللجنة المشتركة “6+6” بشأن الانتخابات أوضح السنوسي الحليق، أنهم يعتبروا الآن في المراحل النهائية فقد تم الموافقة على مقترحهم بشأن مشروع قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من رئيس البرلمان وإضافة على هذا على رئيس المفوضية العامة للانتخابات حسب اللوائح والقانون متابعة هذا القانون، ونأمل أنه قبل نهاية العام ليبيا تدخل في بداية جديدة ومرحلة استقرار سياسي.

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كما أشار إلى أن توحيد المصرف المركزي خطوة عظيمة لتوحيد الليبيين وفتح نظام “سويفت” الدولي البنكي بين المنطقة الشرقية والغربية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، طالب خلال إحاطته الدورية أمس بمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، بضرورة تشكيل حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف الفاعلة لقيادة البلاد نحو الانتخابات.

وقال باتيلي: “ليبيا تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى طي الصفحة الحالية من الانقسام المؤسسي، فالمواطنون يتطلعون إلى مؤسسات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية واجتماعية موحدة للحفاظ على وحدة أراضي البلاد وهويتها الوطنية وفي هذا الصدد، فإن تشكيل حكومة موحدة، يتفق عليها الفاعلون الرئيسيون، أمر ضروري لقيادة البلاد إلى الانتخابات”.