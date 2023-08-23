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لجنة مشكلة من مجلس النواب تطلع على أوضاع المرافق الصحية بمستشفى بنغازي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

تابعت اللجنة المُشكلة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الصحة برئاسة رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس نصر الدين مهنى، وعضو اللجنة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية رمضان شمبش، وفريق من مهندسي المُعدات الطبية، من خلال زيارة مستشفى بنغازي  للنساء والولادة والطوارئ وذلك للاطلاع على أوضاع المرافق الصحية.

واجتمعت اللجنة مع مدير عام المستشفى نجاة الحاسي، و عدد من الإدارات بالمستشفى، للوقوف على الصعوبات التي تعيق  توفير الخدماتونقص الأدوية، وأسباب عدم توطين العلاج بالداخل.

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الوطن الليبية

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