الفيتوري: لسنا بهذه السذاجة لنعتقد أن الدبيبة سيسلم السلطة

أعرب المحلل السياسي رضوان الفيتوري عن أسفه لاستمرار الوضع الكارثي في ليبيا منذ 10 سنوات.

وقال الفيتوري في لقاء عبر تلفزيون “المسار” إنه منذ قرابة 10 سنوات كان الحل الخارجي حلا كارثيا بكل ما تعنيه الكلمة، مثلا اتفاق الصخيرات ماذا أنتج؟ أنتج حكومة فائز السراج التي مهدت للاحتلال التركي

وأضاف: “قلناها مرارا وتكرارا عبر كل القنوات العالمية، الحل إن لم يكن ليبيا ليبيا فلا جدوى منه إطلاقا”، مشيرا إلى أن هناك شريحة متواطئة مع الخارج سواء الأمريكان أو البريطانيين او الفرنسيين أو الأتراك.

وتابع الفيتوري: “يا أخي هل تعتقد أننا بهذه السذاجة بتصديق على سبيل المثال أن الصديق الكبير وحد المصارف أو أن الدبيبة سوف يسلم السلطة”، مردفا: إطلاقا إطلاقا إطلاقا، لأن الرجل صرح بأنه “قاعد وبقدرة الله وقاعد وربي فقط هو اللي يشيله” فالأمور في غاية الوضوح.

ورأى المحلل السياسي أن “الحل الذي يأتي عبر الأمم المتحدة هو عبارة عن تدوير للأزمة وليس حلا لها فالحل القطعي الجذري لا يتأتى إلا على أبناء البلد وأيادي الليبيين”.