أبوجناح: مشروع العطاء العام دخل حيز التنفيذ

الوطن|متابعات

أكد وزير الصحة بالحكومة منتهية الولاية المكلف رمضان أبوجناح، أن مشروع العطاء العام دخل حيّز التنفيذ، لتغطية احتياجات القطاعالصحي، مضيفاً أن 90 حاوية من الأدوية العامة والمشغلات والمستلزمات ستصل تباعًا لجهاز الإمداد الطبي، واعدا بأن مشكلة الإمداداتالطبية ستُحل خلال أشهر.

وأوضح أبو جناح، في تصريح صحفي، أن المشروع متوقف منذ عام 2009، وأن تنفيذه تحقيق للأمن الدوائي، واستئنافه الآن هو نتاجعمل مجموعة من الوطنيين، بإلإضافة إلى أنه أحال منذ أسبوع 16 معاملة تخص العطاء العام لمصرف ليبيا المركزي.

وأفاد أن الأدوية التخصصية ستصل إلى ليبيا خلال شهرين، وقد باشرت الشركات المصنعة المتعاقد معها تصنيع الدواء لصالح الدولة الليبية.