دومة: مجلس الأمن الدولي لن يفرض عقوبات على من يعرقل إجراء الانتخابات

الوطن| رصد

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، إن مجلس الأمن الدولي لن يفرض عقوبات على من يُعرقل إجراء الانتخابات، بدليل عدم معاقبة أي شخص بعد تأجيل انتخابات 24 من ديسمبر 2021.

وأضاف دومة أن هذه مجرد تصريحات للمجتمع الدولي، لأنه غير جاد في إجراء انتخابات في ليبيا، بدليل معارضة بعثة الأمم المتحدة للقوانين الصادرة عن لجنة “6+6”.

وتابع أن الخلاف الدولي ينعكس سلبًا على الوضع في ليبيا، وهو ما يعرقل إجراء الانتخابات، ويحول أيضًا دون استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فيها.

وبين دومة أن الجميع في ليبيا يُريد الانتخابات، ونحن ماضون قدمًا في إصدار القوانين الانتخابية، ولن يكون هناك أي معرقل لها، إلا إذاكانت إرادة المجتمع الدولي ضد إجراء الانتخابات.

وأكد أن القوة القاهرة والموانع القانونية، التي عبرت عنها المفوضية العليا للانتخابات، هي سبب عرقلة إجراء الانتخابات في المرة الماضية.