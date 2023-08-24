“اللافي” يعقد اجتماعًا لمناقشة اشتباكات الميليشيات الأخيرة في العاصمة طرابلس

الوطن| رصد

عقد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اجتماعاً لمناقشة اشتباكات الميليشيات الأخيرة في العاصمة طرابلس، وبحث الأوضاع في المنطقة العسكرية طرابلس والساحل الغربي.

وتطرق اللقاء إلى وضع آلية حلول جذرية لعدم تكرار الاشتباكات، والحفاظ على كل المنجزات التي تحققت في فترة تولى المجلس الرئاسي الليبي مهامه، على صعيد الأمن والاستقرار، والمصالحة الوطنية.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني وسير العمل في المناطق العسكرية وسبل تنظيمها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.

وحضر الاجتماع آمر ما تعرف بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي “صلاح الدين النمروش” وآمر المنطقة العسكرية طرابلس “عبد القادرمنصور” وآمر الميليشيا 444 “محمود حمزة” وآمر الميليشيا 52 مشاة، “محمود بن رجب“.