اللواء “أبوزريبة” يلتقى بأعيان وحكماء ومدير أمن الشرقية

الوطن| متابعات

عقد وزير الدَّاخلية اللواء عصام أبو زريبة، رفقة مُدراء الإدارات وَمُديريِّات الأمن بِالمنطقة الجنُوبية، اِجتماعًا معَ حُكماء وَأعيان البلديّة وَمُديروَعددً مِن ضُباط مديرية الأمن وَرؤساء الأقسام الأمنية التَابعة لهَا.

واستمع أبوزريبة إلى احتياجاتهم ومطالبهم، وسير العمل الأمني والبحث عن سُبل تحسينه وتطويره لتلبية احتياجات البلديّة وتعزيز الأمنوالسلامة العامة.

وأكد على أهمية دور رجال الشُرطة فِي حفظ الأمن والسلامة وحماية الوطن والمواطن، مع التأكيد على أنّ العمل الأمني ليس مجرد وظيفة بلهُو واجب وطني يتطلب التزامًا وحهوداً مُستمرة.

وأعربَ عن تصميمه على توفير جميع الموارد والاحتياجات اللازمة لرجال الشُرطة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية، داعياً أيضًا إلىزيادة الجهُود المبذُولة لِتَطوير العمل الأمني وَتحسينه، وَذلك بِالاِستفادة مِن الإمكانيات المُتاحة وَبِالتنسيق معَ جميع الأطراف المعنية.