الصغير: الدبيبة لا يقيم وزنا للجنة المنفي ومستمر في التصرف بالمال منفرداً

اتهم وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، بالتصرف في المال العام منفرداً دون الالتفات إلى لجنة الترتيبات المالية العليا التي يترأسها رئيس المجلس الرئاسي محمد مدللا على ذلك بقرار للدبيبة خصص فيه مبالغ مالية بالملايين إلى جهات من بينها دار إفتاء الغرياني وكلية الشريعة والإفتاء دون موافقة لجنة المنفي المعنية بمتابعة ومراقبة الإنفاق العام.

وقال الصغير، في منشور عبر «فيسبوك»: “لا توجد بالقرار أي إشارة لموافقة لجنة المنفي على هذه المخصصات مع أن القرار حديث جدا وبعد بدء اللجنة عملها، بمعنى أن الدبيبة لا يقيم أي وزن لأي لجنة ومستمر بالتصرف بالمال منفرداً”.