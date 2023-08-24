أمطار متفرقة رعدية وحرارة مرتفعة.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس 24 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 24 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث درجات الحرارة معتدلة على اغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الغربي مع رطوبة عالية, وتتكاثر السحب من حين لآخر اليوم على بعض المناطق الممتدة من الخمس إلى سرت- بني وليد- الحمادة-الجفرة والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية احيانا.

تسجل درجات الحرارة ارتفاع بسيط يومي السبت والأحد على مناطق شمال غرب ليبيا، وتبقی درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب خاصة الجنوب الشرقي.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا اليوم على بعض المناطق الممتدة من الخمس إلى سرت وبني وليد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة, وظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل من زوارة إلى طرابلس.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30–35)مْ وتسجل ارتفاع بسيط وتدريجي من يوم السبت.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتكون جنوبية غربية على الخليج والدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-36)مْ تصل اليوم إلى (39)مْ على اجدابيا وتتراجع تدريجيا من يوم الغد.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على الحمادة والجفرة قد تصحبها خلايا رعدية احيانا.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-44)مْ.