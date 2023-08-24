حكماء المنطقة الغربية: يجب إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً واعتماد دستور ليبي دائم

طالب حكماء وأعيان بالبلديات من المنطقة الغربية، بإجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة كفاءات مصغرة، واعتماد دستور دائم لليبيا، قبل الذهاب للانتخابات الرئاسية.

وبحسب بيان المجلس، جاء ذلك في ختام اجتماع عُقد على مدى يومين بمدينة مصراتة، ضم مجالس الحكماء والأعيان والمجالس الاجتماعية بمدن وبلديات المنطقة الغربية، تحت شعار “نجتمع لأجل السلام”، عدداً من الملفات من بينها المصالحة الوطنية ولم الشمل وتوحيد الصف بين أبناء الشعب الواحد.

واستعرض المشاركون في الاجتماع تداعيات الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس، والتي خلقت أضراراً بشرية ومادية جسمية، معربين عن أسفهم الشديد لوقوعها، ورفضهم لها.

وأكد المجتمعون، تحميل المجلس الرئاسي الليبي المسؤولية الكاملة عن الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة طرابلس خلال الأيام الماضية، وأيضاً وزارتي الداخلية والدفاع، مطالبين النائب العام والمدعي العام العسكري باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ودعا البيان، إلى الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية، يختار فيها البرلمان الجديد حكومة كفاءات مصغرة، ويعتمد خلالها دستوراً دائمًا للبلاد، ثم الذهاب للانتخابات الرئاسية، مؤكدين رفضهم سياسة مجلسي النواب والأعلى للدولة بتغيير الحكومة بهدف استمرارهم في حكم البلاد.

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كما أكدوا ضرورة تفعيل دور المصالحة الوطنية بشكل أفقي اجتماعي، من خلال مجالس الحكماء والأعيان على أن يجري تسمية أعضاء مجلس المفوضية الوطنية للمصالحة من شخصيات مختارة من مجالس الحكماء والأعيان والمجالس الممثلة للجانب الاجتماعي ببلديات ليبيا.

وحمل البيان بعثة الأمم المتحدة المسؤولية عن تأخر الانتخابات البرلمانية وعدم الالتزام بوعوده بتجاوزه لمجلسي النواب والأعلى للدولة.