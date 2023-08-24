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اجراء مسح اشعاعي في العيادة المجمعة غوط الشعال لتقييم جاهزية العمل

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

قام رئيس قسم الأشعة التشخيصية والفيزياء الطبية بوزارة الصحة عبد السلام بن مسكين بإجراء مسح إشعاعي للأجهزة الطبية داخل قسم الأشعة،برفقة مختصين من مركز القياسات الإشعاعية والتدريب التابع لمؤسسة الطاقة الذرية، في العيادة المجمعة غوط الشعال

بهدف تقييم جاهزية القسم حسب المعايير، والتأكد من سلامة بيئة العمل لكل من العاملين والمرضى.

 و تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات وزيرالصحة في الحكومة المنتهية  رمضان أبوجناح، لتسهيل الوصول إلى الخدمات التشخيصية، وخفض المدة اللازمة للحصول على الخدمات وتجويدها.

الوسوم

#رمضان أبو جناح #قسم الأشعة عيادة غوط الشعال ليبيا وزارة الصحة

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الوطن الليبية

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