«بويصير» من أمريكا: روسيا تعيش نمطاً سياسياً متوحشاً يقوم على الخداع

رأى المقاول الأمريكي، ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، أن روسيا تعيش نمطاً سياسياً متوحشاً يقوم على الخداع، بحسب تعبيره.

وقال بويصير، في منشور عبر «فيسبوك»: “هل مارس بوتين سياسته في تصفية خصومه مع «يفغينى بروكوجين» الذي أعلن أنه كان بين عشر ركاب سقطت طائرتهم داخل روسيا؟”، وفقا لقوله.

وأضاف “لازالت روسيا للأسف تعيش نمطا سياسيا متوحشا وبدائيا يقوم على الخداع والتمرد والتصفيات، روسيا تلوستوى وتشيكوفسكى، ومكسيم جوركى وتشيكوف وسولجانيستن؛ الذين أضافوا الكثير لثقافة هذا العالم لا تستحق أبدا حكم القتلة الذي يتلاعب بمستقبله ويدخله دهاليز قد لا يكون لها مخرج. «الدم يجلب الدم» وللقصة كما أعتقد بقيه”، على حد وصفه.