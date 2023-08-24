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الأرصاد الجوية: أجواء معتدلة على أغلب مناطق شمال ليبيا وارتفاع في الجنوب

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد بداية من هذا اليوم وخلال اليومين القادمين، إذ تبقى درجات الحرارة معتدلة علىأغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الغربي مع رطوبة عالية، وتتكاثر السحب من حين لآخر اليوم على بعض المناطق الممتدة من الخمسإلى سرت  بني وليدالحمادةالجفرة والجبل الأخضر قد تصحبها خلايا رعدية أحياناً .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع بسيط يومي السبت والأحد على مناطق شمال غرب ليبيا ، حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعةعلى مناطق الجنوب خاصة الجنوب الشرقي .

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الوطن الليبية

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