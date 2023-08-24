اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا لعام 2023 الدور الثاني – رابط

اِعتمد وزير التّربية والتّعليم الدكتور “موسى المقريف” ومُدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد احمد مسعود” صباح اليَوم الخميس نتِيجة الدور الثاني لاِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي والديني والصم وضعاف السمع ( السادس الثالث الاعدادي ) للعام الدِّراسي 1444 هـ 2022 – 2023م.

وَحضر اِعتماد النتيجة وكِيل الوزارة لشؤون المُراقبات الدكتور “مُحسن الكبيّر”، وعَدد من مُديري الإدارات والمَكاتب بالوزارة.

وبلغ عَدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الثاني لِشهادة إتمام مَرحلة التّعليم الأساسي لهذا العام (86340) تلميذ وتلميذة، نجح منهم (58818) بنسبة نجاح بلغت 86.12%، وتحصل (586) على تقدير ممتاز، و(11500) على تقدير جيّد جداً، و(34349) على تقدير جيّد، و(12383) على تقدير جيّد، فيما بلغ عَدد الرَّاسبين (27522). وبلغ عَدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الثاني لِشهادة إتمام مَرحلة التَّعليم الأساسي القسم الديني لهذا العام (45) تلميذ وتلميذة، نجح منهم (22) بنسبة نجاح بلغت 48.89% وتحصل تلميذ واحد على تقدير جيّد جداً، و(15) على تقدير جيّد، و(8 ) على تقدير مقبول، فيما بلغ عَدد الرَّاسبين (23).

فِيما بلغ عَدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الثاني لإتمام مرحلة التّعليم الأساسي من الصم وضعاف السمع لهذا العام (24) تلميذ وتلميذة، نجح منهم (16) بنسبة نجاح 68.12% وتحصل تلميذ واحد على تقدير ممتاز، و(3) على تقدير جيّد جداً، و(12) على تقدير جيّد، فيما بلغ عَدد الرَّاسبين (8 ).

وَفي كلمة له بِالمُناسبة، هنّأ وَزِير التّربية والتّعليم الدّكتور “موسى محمد المقريف”، الطلاب الناجحين، مُعرباً عن تمنِّياته بالتوفيق في العام المقبل لِمنْ لم يُحالفه النجاح في هذا العام، متقدِّماً بِشُكره لشركاء الوزارة، وللأسرة التعليمية والتربوية في عموم البلاد على التقيّد بالخطة الدراسية المعلن عنها.