أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن قلقه إزاء ماوصفه بشعور “التشرذم” الراهن الحاصل داخل الأوساط الليبية.

تاياني وخلال مقابلة صحفية نشرتها وكالة “آكي” الإيطالية ذكر أن استقرار ليبيا يمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الإيطالية، وأن تشرذم ليبيا يعرض حدودهم الجنوبية للخطر.

وشدد تاياني على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي عبر حوار وطني شامل، ليصل بالبلاد إلى انتخابات تكون موضع التنفيذ.

وتابع تاياناي أنه يجب التأكد من تمتع المؤسسات الليبية التي ستأتي عبر الانتخابات بالقوة والشرعية اللازمتين لضمان استقرار مستدام في البلاد.

وأشار تاياني إلى أن بلاده ستعمل على إبقاء الاهتمام الدولي عاليا من ناحية منطقة المتوسط ​​الموسعة وأفريقيا، مبيناً أن هذه الخطوة ستضعها روما على رأس أولوياتها عند ترأسها لمجموعة السبع خلال عام 2024.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية

The post إيطاليا قلقة من “التشرذم” الحاصل داخل ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار