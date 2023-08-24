الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة والحرارة تنخفض لـ 30 درجة 

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت أن تسود أجواء معتدلة الحرارة على معظم مناطق الشمال، خاصة الشمال الغربي مع وجود رطوبة عالية، اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، تراوح درجات الحرارة بين 30 و44 درجة مئوية في جميع المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الممتدة من الخمس إلى سرت وبني وليد.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً اليوم على بعض المناطق الممتدة من الخمس إلى سرت وبني وليد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وظهور ضباب في الصباح الباكر غداً على بعض مناطق الساحل من زوارة إلى طرابلس، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا وتدريجيا من يوم السبت.

وعن حالة الطقس (الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتكون جنوبية غربية على الخليج والدواخل، وتتراوح درجات الحرارة بين 32 و36 درجة، تصل اليوم إلى 39 درجة مئوية على أجدابيا وتتراجع تدريجياً من الغد.

وفي منطقة (الجفرة- سبها – غات -غدامس- الحمادة)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الحمادة والجفرة قد تصحبها خلايا رعدية، ونشاط رياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و42 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.

وأخيراً (الواحات – السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح تكون شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و44 درجة مئوية.