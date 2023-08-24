“وزارة التعليم” تعتمد نتائج مرحلة التعليم الأساسي “ الدور الثاني”

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اعتمد وزير التربية والتّعليم في الحكومة المنتهية “موسى المقريف” ومُدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ ” احمد مسعود” صباح اليوم الخميس نتيجة الدور الثاني لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والديني والصم وضعاف السمع للعام الدراسي 1444 هـ 2022 – 2023م.

وحضر اعتماد النتيجة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور “محسن الكبير” وعدد من مُديري الإدارات والمَكاتب بالوزارة.

ونشرت الوزارة ” بلغ عدد المتقدمين لإجراء اِمتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي لهذا العام (86340) تلميذ وتلميذة، نجح منهم (58818) بنسبة نجاح بلغت 86.12%، وتحصل (586) على تقدير ممتاز، و(11500) على تقدير جيّد جداً، و(34349) على تقدير جيّد، و(12383) على تقدير جيّد، فيما بلغ عَدد الرَّاسبين (27522) .

وتابعت” بلغ عدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مَرحلة التّعليم الأساسي القسم الديني لهذا العام (45) تلميذ وتلميذة، نجح منهم (22) بنسبة نجاح بلغت 48.89% وتحصل تلميذ واحد على تقدير جيّد جداً، و(15) على تقدير جيّد، و(على تقدير مقبول، فيما بلغ عَدد الرَّاسبين (23) فيما بلغ عدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الثاني لمَرحلة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي من الصم وضعاف السمع لهذا العام (24) تلميذ وتلميذة، نجح منهم (16) بنسبة نجاح 68.12% وتحصل تلميذ واحد على تقدير ممتاز، و(3) على تقدير جيّد جداً، و(12) على تقدير جيّد، فيما بلغ عَدد الرَّاسبين.

وهنأ المقريف، الطلاب الناجحين، معرباً عن تمنياته بالتوفيق في العام المقبل لمن لم يُحالفه النجاح في هذا العام، متقدِّماً بِشُكره لشركاء الوزارة، وللأسرة التعليمية والتربوية في عموم البلاد على التقيّد بالخطة الدراسية المعلن عنها.