القويري: حكومة الدبيبة تلفظ أنفاسها الأخيرة

قال عمر القويري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن حكومة الدبيبة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن عائلته تحاول إنقاذه عبر شراء الذمم داخل وخارج مصراتة.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “يجب أن يعلم الجميع أن حكومة الدبيبة تلفظ أنفاسها الأخيرة والى مزبلة التاريخ بحول الله، وتحاول عائلة الدبيبة هذه الأيام عقد لقاءات داخل مصراتة وخارجها لشراء الذمم ومحاولة ارضاء خصومها (جزء منهم مرتزقة معارضتهم لأجل مصالحهم الخاصة وهؤلاء مع من يدفع وجزء منهم معارضتهم وطنية ويرفضون الجلوس معهم أو القبول بالمساومات ) فليخجل الأفراد والقبائل والمدن الذين يستقبلون هؤلاء الفاسدين المفسدين فالتاريخ لا يرحم والعار أطول من العمر”.

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أضاف قائلًا “يجب أن يكون المطلب الشعبي تشكيل حكومة انتقالية جديدة (حكومة تسيير أعمال تعد للانتخابات) من كفاءات وطنية لا يكون فيها عضواً أحد عمل في الحكومات السابقة سواء في سبتمبر أو فبراير (حكومة جديدة بوجوه جديدة) وليبيا تمتلك مخزون كبير من الشخصيات التي يمكن أن تملأ المقاعد والفراغ، يجب أن يكون الحراك الشعبي ضد حكومة الزقوم سلمياً وعبر العصيان المدني والجلوس في المنزل حتى تصاب البلد بالشلل التام ويرضخون لارادة الشعب ويغادرون غير مأسوف عليهم”.

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وتابع قائلًا “يجب أن تلغى حكومة البرلمان في بنغازي وعدم الانجرار في وهم دمج الحكومتين أو وهم دخول طرابلس والتوقف عن نهب المال العام أو توريط الدولة في ديون والتزامات مليارية، والتركيز على الحكومة الجديدة التي يجب أن تولد من رحم الشعب لا من رحم الفاسدين المرتشين في البرلمان ومجلس الدولة”.

وأضاف القويري “التكتيك الأخير لعائلة الزقوم اذا ما تيقنت بهزيمتها وخروجها من المشهد السياسي الحالي هو وضع أحد بيادقهم ودعمه ليكون الرئيس القادم (هناك عدد من البيادق يدعي في العلن أنه خصم لهم ومعارض لهم لكنه في الحقيقة أحد عبيدهم وكلابهم وهم معروفين لنا غير خافي علينا كل تكتيكاتهم) وهذه النقطة هي أخطر خططهم والتي يجب أن يكون الجميع واعي لها ولا ينطلي عليهم الفيلم الشيطاني”.