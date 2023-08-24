الدبيبة يُتابع خطة تطوير المؤسسات الإعلامية التابعة لمجلس الوزراء

طرابلس 24 أغسطس 2023 (وال)- تابع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، خطة تطوير المؤسسات الإعلامية التابعة لمجلس الوزراء، وفقًا للخطة المقترحة من اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام والصعوبات المالية التي تُواجه تطوير الإعلام الحكومي ومؤسساته.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي.

واستعرض اللافي ما أنجز من الخطة حتى الوقت الراهن، والتحديات التي تُواجه تنفيذها واستمرارها، بالإضافة إلى الخطوات العملية التي تم اتخاذها لتطوير واجهات الإعلام الحكومي وقنواته، والذي شمل تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المكثفة، بهدف الرفع من جودة الأداء المقدم، بالإضافة إلى النقلة التطويرية التي شهدها قطاع الإعلام الحكومي.

واستعرض الحاضرون الخطط التطويرية لمؤسساتهم، وما يتطلب من دعم من رئيس الوزراء وتجاوز المعوقات المالية، وضمان سير الإجراءات التعاقدية وفقًا للاشتراطات الفنية والقيم المناسبة، لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار العمل بالخطة الموضوعة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام وتأسيسيه، وتوفير كل الموارد اللازمة، منوهًا إلى ما تُوليه حكومة الوحدة من اهتمام لقطاع الإعلام، كونه جزء لا يتجزأ من عملية التنمية والتطوير التي تسعى الحكومة لتعزيزها على مختلف المستويات.

وحضر الاجتماع كل من رئيس شبكة راديو وتلفزيون الوطنية عواطف الطشاني، ورئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي جلال عثمان، ومدير عام صندوق دعم الإعلاميين علي عاشور، ورئيس مصلحة الفضاء السمعي زكريا اللبيب، ومدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي أحمد الفيتوري، ومدير مدينة طرابلس الإعلامية مروان تنتون.

وكان رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة؛ قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام تُعنى بإصلاح وتطوير القطاع عبر عقد حوارات موسعة مع كافة المهتمين بالمجال الإعلامي في ليبيا، ومنظمات المجتمع المدني لاعتماد الإجراءات الإصلاحية اللّازمة في قطاع الإعلام. (وال – طرابلس)

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