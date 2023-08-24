الأبلق: باتيلي وقع في حالة من الانسداد بعد ان فقد الدعم الدولي

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق، إن باتيلي وقع في حالة من الانسداد، بسبب عدم حصوله على دعم دولي للجنته رفيعة المستوى.

وأضاف الأبلق أن باتيلي وجد نفسه مُضطرًا للتعامل مع مجلسي النواب والدولة عبر التعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجات لجنة “6+6”.

وتابع أن باتيلي يعلم أن الأطراف المنوط بها إنجاز المسار الانتخابي، اشترطت اختيار حكومة واحدة بديلة للحكومتين، لاستكمال المسارالانتخابي.

وبين الأبلق أن باتيلي يتمنى أن تُنجز لجنة “6+6” شيئًا لوضعه أمام الليبيين والمجتمع الدولي بخصوص الانتخابات.